Federer führt Feld an

Vier Top-Ten-Spieler starten in Halle

Vier Top-Ten-Tennisspieler gehen bei den 26. Gerry-Weber-Open vom 16. bis 24. Juni in Halle an den Start. Angeführt wird das präsentierte Starterfeld für das mit rund zwei Millionen Euro dotierte Rasenturnier in Westfalen vom Schweizer Weltranglistenzweiten Roger Federer.