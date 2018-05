Probleme mit der Kugel

Vize-Weltmeisterin Schäfer patzt beim Siebenkampf

Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer hat die EM-Qualifikation beim Siebenkampf in Götzis verpatzt. Die Frankfurterin legte drei ungültige Versuche im Kugelstoßen hin und ist nun auf die zweite Ausscheidung in drei Wochen in Ratingen angewiesen.