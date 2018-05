Georg Grozer fehlt im Aufgebot des Bundestrainers für den Nationencup. Foto: Soeren Stache (dpa)

Tags zuvor hatten die Deutschen ohne ihren pausierenden Star-Diagonalangreifer Georg Grozer gegen Italien mit 1:3 verloren. Das junge deutsche Team trifft zum Abschluss des ersten Turniers am Sonntag (16.00 Uhr) noch auf Brasilien. Dann folgen Veranstaltungen in Lodz, Ottawa, Ludwigsburg (15. bis 17. Juni) und Teheran. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Lille vom 4. bis 8. Juli. (dpa)