Die Washington Capitals gewannen das sechste Spiel der Halbfinalserie gegen die Tampa Bay Lightning klar mit 3:0. Foto: Dirk Shadd (dpa)

Das Team aus der US-Hauptstadt gewann das sechste Spiel der Halbfinalserie gegen die Tampa Bay Lightning klar 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Die Mannschaft um Alexander Owetschkin erzwang somit ein alles entscheidendes siebtes Spiel im Finale der Eastern Conference.

Zweimal T.J. Oshie (26. Minute/60.) sowie Devante Smith-Pelly (51.) trafen für die Gastgeber. Washingtons Torhüter Braden Holtby feierte mit 24 Paraden seinen ersten Shutout der laufenden Spielzeit und den vierten Playoff-Shutout seiner Karriere.

Nach Washingtons Heimerfolg steht es in der Best-of-Seven-Serie 3:3 nach Spielen. Das entscheidende siebte Spiel wird am Mittwoch in Tampa im US-Bundesstaat Florida ausgetragen. Der Sieger trifft im Stanley-Cup-Finale auf die Vegas Golden Knights. (dpa)