Fährt in Glasgow um EM-Gold: Domenic Weinstein. Foto: Jens Büttner (dpa)

In 4:13,073 Minuten erreichte der EM-Dritte vom Vorjahr als Schnellster der Qualifikation das Finale. Weinstein verbesserte seine eigene Bestmarke um knapp eine halbe Sekunde und hat die sechste Medaille für die deutschen Bahnradsportler bei dieser EM bereits sicher. Gegner im Finale am Abend (20.16 Uhr MESZ) ist Vize-Europameister Ivo Oliveira aus Portugal (4:13,600). Leon Rohde aus Wedel belegte in 4:17,878 Minuten den achten Rang. (dpa)