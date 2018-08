Görges-Bezwingerin

Weißrussin Sabalenka gewinnt Tennis-Turnier in New Haven

Die Weißrussin Aryna Sabalenka hat das Damen-Tennis-Turnier in New Haven und damit den letzten Test vor den US Open gewonnen.