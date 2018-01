Der sechzehnfache Darts-Weltmeister Phil Taylor darf sich zum Abschluss seiner Karriere über eine besondere Ehrung des Weltverbands freuen. (dpa)

Der Weltverband PDC hat Rekord-Weltmeister Phil Taylor nach seinem Karriereende mit einer besonderen Geste geehrt. Das World Matchplay, das als zweitwichtigstes Turnier nach der WM gilt, heißt zukünftig "Phil Taylor Trophy", wie die PDC nach Taylors verlorenem WM-Endspiel gegen Debütant Rob Cross mitteilte.

Der 16-malige Weltmeister beendete am Montagabend im Alter von 57 Jahren seine Karriere. Auch beim World Matchplay ist "The Power" mit 16 Siegen der Rekordgewinner. In Zukunft wird der erfolgreichste Darts-Spieler der Geschichte nur noch bei Show-Veranstaltungen antreten. (dpa)