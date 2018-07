Schon in K.o.-Runde eins

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

WM-Aus für deutsche Degenfechterinnen

Alle drei deutschen Degenfechterinnen sind am ersten Entscheidungstag der Weltmeisterschaften in China schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.