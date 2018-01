Caroline Wozniacki gewann das Finale der Australian Open. (dpa)

Caroline Wozniacki hat durch einen Finalsieg gegen Simona Halep die Australian Open gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Die 27 Jahre alte Dänin setzte sich am Samstag in Melbourne nach einer bis zum Schluss spannenden und hochklassigen Partie gegen die 26 Jahre alte Rumänin in 2:49 Stunden mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 durch und löst Halep als Nummer eins im Damen-Tennis ab. Für ihren Sieg kassiert Wozniacki vier Millionen australische Dollar (ca. 2,6 Millionen Euro), die Verliererin bekommt die Hälfte.

Als bei ihrem ersten Matchball eine Rückhand Haleps im Netz landete, schmiss Wozniacki ihren Schläger in die Luft, ließ sich auf den Rücken fallen und konnte ihre Freudentränen nicht mehr zurückhalten. Halep dagegen muss auch nach ihrem dritten Grand-Slam-Finale nach den French Open 2014 und 2017 auf ihren ersten Titel bei einem der vier bedeutendsten Turniere warten.

Besserer Start nach Unterbrechung

Zwei Tage nach ihrem hart erkämpften Halbfinal-Sieg gegen Angelique Kerber wirkte Halep zwischenzeitlich angeschlagen und sichtbar gezeichnet von den Strapazen der langen Partie, in der sie zwei Matchbälle abwehren musste. Beim Stand von 3:2 im zweiten Satz ließ sie sich mit einem Eishandtuch im Nacken den Blutdruck messen.

Doch aufgemuntert von "Simona, Simona"-Rufen ihrer Fans schaffte sie den Satzausgleich - auch weil Wozniacki im zweiten Durchgang sieben Breakchancen vergab. Die 15 000 Zuschauer in der Rod-Laver-Arena mussten sich anschließend zehn Minuten gedulden, weil die sogenannte heat policy in Kraft trat und beiden Spielerinnen wegen der hohen Temperaturen eine zehnminütige Pause zugestanden wurde.

Nach der Unterbrechung erwischte Wozniacki den besseren Start und nahm ihrer Gegnerin zum 2:0 das Aufschlagsspiel ab. Doch anschließend hatten beide große Probleme mit ihrem Service. Halep nutzte ihren sechsten Breakball zum 2:1, konnte danach aber ihren Aufschlag ebenso nicht durchbringen wie Wozniacki. Dies gelang Halep zum 3:3-Ausgleich. Das Duell war wieder absolut offen. Nachdem Halep ein Break zum 4:3 gelang, ließ sich Wozniacki am linken Knie behandeln.

Nervenstark hatten sich beide Spielerinnen schon zuvor im Turnier gezeigt. Erstmals mussten bei einem Grand Slam beide Finalistinnen auf dem Weg ins Finale Matchbälle abwehren, Halep sogar in zwei Partien. Die Rumänin wehrte sich bis zum letzten Ballwechsel, es blieb eine emotionale und packende Auseinandersetzung. Erst nach fast drei Stunden feierte Wozniacki nach zwei vergeblichen Versuchen in den US-Open-Finals 2009 und 2014 ihren ersten Grand-Slam-Titel. (dpa)