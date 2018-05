Die deutschen Zehnkämpfer Rico Freimuth (r) und Kai Kazmirek. Foto: Rainer Jensen (dpa)

Derweil strebt Damian Warner bei der Traditionsveranstaltung in Österreich seinen dritten Sieg in Folge an: Der Kanadier führt mit 4565 Punkten vor dem WM-Dritten Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) mit 4347 Zählern und Maicel Uibo aus Estland (4295). Kazmirek, der Gesamtsieger von 2015, glänzte zum Abschluss über 400 Meter mit 47,27 Sekunden.

Die 44. Auflage im Mösle-Stadion ist zugleich EM-Qualifikation für Berlin (7. bis 12. August). U20-Weltmeister Niklas Kaul aus Mainz überzeugte bei seiner Götzis Premiere als Achter (4197) und darf sich ebenso wie der Ulmer Mathias Brugger (Fünfter mit 4263) Hoffnungen auf ein EM-Ticket machen. Wegen Oberschenkelproblemen beendete Luca Wieland (Halle) den Wettkampf vorzeitig. (dpa)