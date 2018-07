Zeitfahr-Meister Maximilian Dörnbach hat bei den deutschen Meisterschaften seinen Vorjahreserfolg wiederholen können. Foto: Annegret Hilse (dpa)

„Ich möchte Kristina Vogel diesen Titel widmen“, sagte der 22-Jährige nach seinem Erfolg vor der Siegerehrung. Dörnbach und Vogel fahren für das Chemnitzer Team Erdgas 2012. Die zweifache Olympiasiegerin war am 26. Juni beim Training in Cottbus verunglückt und hat sich schwerste Rückenverletzungen zugezogen.

In starken 1:01,528 Minuten verwies Dörnbach Ex-Weltmeister Joachim Eilers aus Chemnitz und den Erfurter Marc Jurczyk auf die Plätze. „Die Zeit spiegelt die Entwicklung der vergangenen Wochen wieder und ist für eine offene Betonbahn sehr gut“, sagte der alte und neue Meister.

500-Meter-Weltmeisterin Miriam Welte aus Kaiserslautern holte zum elften Mal den nationalen Titel in ihrer Spezialdisziplin. Die 31-Jährige setzte sich im Zeitfahren auf ihrer Heimbahn in Dudenhofen in guten 34,084 Sekunden überlegen vor Emma Hinze aus Cottbus durch. Die WM-Vierte Pauline Grabosch aus Erfurt wurde Dritte.

In der 3000-Meter-Einerverfolgung der Frauen ging der Titel an Lisa Brennauer aus Durach. Die ehemalige Zeitfahr-Weltmeisterin auf der Straße holte im Finale Charlotte Becker (Berlin) ein.

(dpa)