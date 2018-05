Turnier auf Schalke

Zuschauer-Weltrekord bei Darts-Turnier in Gelsenkirchen

Rund 19.000 Zuschauer haben am Freitag in der Arena von Fußball-Bundesligist Schalke 04 in Gelsenkirchen für einen Publikums-Weltrekord im Darts gesorgt.