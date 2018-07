Der Tag in Wimbledon

Zverev benötigt nach Rückstand Comeback

Wäre für den aktuell besten deutschen Tennisprofi Alexander Zverev alles wie gewünscht verlaufen, hätte er bereits am Donnerstag in Wimbledon den Einzug in die dritte Runde gefeiert. Doch dazu kam es nicht. Im Gegenteil.