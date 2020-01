Im Halbfinale: Alexander Zverev. (Dave Hunt/AAP/dpa)

Alexander Zverev hat erstmals ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. In seiner Viertelfinal-Premiere bei den Australian Open setzte sich der 22-jährige Hamburger Tennisprofi am Mittwoch in Melbourne gegen den Schweizer Stan Wawrinka 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 durch. Nach einem chancenlosen ersten Satz zeigte der Weltranglisten-Siebte eine starke Leistung. Im Halbfinale am Freitag trifft Zverev auf den spanischen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal oder den Österreicher Dominic Thiem. Zuvor letzter deutscher Tennisprofi im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers war Tommy Haas 2009 in Wimbledon. (dpa)