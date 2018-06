Die erste Hälfte hatte nicht viel zu bieten, Schweden und Mexiko glichen sich weitgehend aus. Werder-Verteidiger Ludwig Augustinsson stand hinten sicher und trat zwei Ecken, bei denen nichts herumkam.

Die zweite Hälfte fing für den Bremer dann sehr gut an: Eine Hereingabe von rechts konnte Stürmer Viktor Claesson zentral im Strafraum nicht auf das Tor bringen, der Ball sprang aber nach ganz links zu Augustinsson, der den Ball volley nahm und Mexikos Torwart Guillermo Ochoa zum 1:0 überwand.

In der 62. Minute verwandelte Schwedens Kapitän Andreas Granqvist dann einen Foulelfmeter zum 2:0. Hector Moreno hatte Marcus Berg zuvor im Strafraum von den Beinen geholt. Richtig bitter wurde es für Mexiko in der 74. Minute, als Edson Alvarez einen hohen Ball in den Strafraum klären wollte, aber über den Ball trat und somit ins eigene Tor abfälschte.

Anschließend war von den Mexikanern nicht mehr viel zu sehen. Schweden verteidigte gut und brachte das Ergebnis über die Zeit. Als Gruppensieger trifft Augustinsson mit Schweden nun auf den Gruppenzweiten der Gruppe E. Mexiko erreichte als Gruppenzweiter das Achtelfinale. Für Weltmeister Deutschland ist die WM dagegen beendet, weil das DFB-Team nicht über ein 0:2 gegen Südkorea hinauskam.