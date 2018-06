„Diese zwei Schweizer wollen uns die WM vermiesen“, titelte die Tageszeitung „Blick“ mit Sitz in Zürich. Der Grund für diese reißerische Formulierung: Neben Veljkovic gehört auch Aleksandar Prijovic zum Kader der Serben, beide wurden aber in der Schweiz geboren und haben in ihrer Jugend sogar für die „Nati“ gespielt, wie die Auswahl der Eidgenossen gemeinhin genannt wird.

Es war im September 1995, als Milos Veljkovic in Basel als Kind serbischer Eltern das Licht der Welt erblickte. In eben jener Stadt unweit der deutschen und französischen Grenze lernte er das Fußballspielen, entwickelte sich zu einem Innenverteidiger, der 2011 den Sprung nach England zu Tottenham Hotspur wagte und 2016 schließlich bei Werder landete. „Natürlich bin ich der Schweiz dankbar, dort aufgewachsen zu sein“, sagte Veljkovic kürzlich. Einen Einwand schickt er jedoch sofort hinterher: „Aber mein Herz schlägt für Serbien. Für mich war immer klar und es war immer mein Traum, für Serbien zu spielen.“

In der U16 lief Milos Veljkovic zwar einmal für die Schweiz auf, doch das war eigentlich nicht das, was er wollte. Da passte es gut, dass sich plötzlich auch der serbische Verband für die Leistungen des Defensivakteurs interessierte. Vorläufiger Höhepunkt: 2015 gewann Veljkovic mit der U20 in Neuseeland die Weltmeisterschaft.

Und nun ist er also im A-Team angekommen, wenngleich der 22-Jährige dort erst einmal Ergänzungsspieler ist. Welche Rolle er aber bei den Planungen für die Zukunft spielt, zeigen Aussagen von Verbandschef Slavisa Kokeza. Der hatte kürzlich einen anderen Spieler gesehen, der über eine Verbindung nach Bremen verfügt: Marko Arnautovic. Dass dieser nun ausgerechnet trotz serbischer Wurzeln für Österreich spielt, gefiel Kokeza gar nicht. Für ihn stand fest, dass sich so etwas nicht wiederholen sollte. Er wollte nicht irgendwann nach Gründen dafür suchen, „wenn in sechs Monaten Spieler wie Sergej Milinkovic-Savic, Milos Veljkovic und Nemanja Radonjic für ein anderes Land antreten würden“, hatte er deshalb erklärt.

Ex-Bremer übernahm Serbiens Nationalteam

Es gab da nur ein Problem: Der bisherige Nationalcoach Slovojub Muslin verzichtete konsequent auf Profis mit doppelter Staatsbürgerschaft. Genau deshalb musste er trotz der gesicherten WM-Teilnahme gehen. Für ihn übernahm Mladen Krstajic, der 2004 im Trikot von Werder Bremen das Double gewann. Der strikte Verzicht gehörte der Vergangenheit an. Und genau deshalb kommt auch Milos Veljkovic – wenn auch vielleicht auf der Bank – in den Genuss einer besonderen Partie. „Jedes Spiel bei der WM ist ein spezielles Spiel, aber ich denke, gegen die Schweiz ist noch ein bisschen mehr Motivation da“, sagte er.

Das ist allerdings nur die eine, die ganz persönliche Milos-Veljkovic-Geschichte. Dass dieses Duell auch einen anderen, politischen Ton anschlägt, zeigt der Blick auf andere Spieler, die in der Bundesliga nicht unbekannt sind. Xherdan Shaqiri zum Beispiel trug einst das Trikot des FC Bayern. Ein vier Wochen alter Twitter-Post sorgt aktuell für mächtig Brisanz. Der Mittelfeldakteur hatte ein Foto veröffentlicht, auf dem zwei Fußballschuhe zu sehen waren – einer mit der Flagge der Schweiz, der andere mit der des Kosovo versehen.

Hochkochende Emotionen bei Serben und Albanern

In Serbien stieß das nicht gerade auf Begeisterung, vielmehr wertete man die Aktion als pure Provokation. In Internetforen wird heiß diskutiert, vor allem bei Serben und Albanern kochen die Emotionen hoch. Dabei sind die Albaner nicht einmal bei der WM dabei. Sie sympathisieren jedoch aufgrund von Spielern wie Shaqiri, Granit Xhaka oder Valon Behrami, die allesamt albanische Wurzen haben, mit den Schweizern. „Wir werden diesen Serben zeigen, dass die Niederlage ein Teil ihrer DNA ist“, schrieb das Online-Portal „Albanian Soccer“ im Vorfeld der Begegnung.

Serbiens Luka Milivojevic fragte dagegen spöttisch, als er auf das Shaqiri-Foto angesprochen wurde: „Wenn sie so große Patrioten sind, warum spielen sie dann nicht für dieses Land?“ Der Ex-Münchener selbst versuchte immerhin, etwas Druck aus der Angelegenheit zu nehmen. „Viele Leute denken, dass es hier um Politik geht und erwarten viel, vor allem weil ich aus dem Kosovo stamme – aber das ist jetzt nur ein Fußballspiel und nicht mehr“, wird Shaqiri vom serbischen Portal „“BlicSport“ zitiert.

Mladen Krstajic ist die ganze Herkunftsdiskussion ohnehin zuwider. „Ich bin aus einem Land mit mehreren Kulturen, aus Bosnien. Mein Vater ist Montenegriner, meine Mutter Serbin. Ich bin ein internationaler Mensch“, sagte er. „Die Nationalität ist für mich nicht relevant, dafür aber, dass die Schweiz ein gutes Team ist – und ein extrem multikulturelles.“