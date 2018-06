Erwartungsgemäß feierte Augustinsson gegen die Südkoreaner sein WM-Debüt. Wie bei Werder durfte der Schwede auch für sein Land in der Viererkette als Linksverteidiger auflaufen. Ähnlich wie in Bremen schaltete sich der 24-Jährige aber auch immer wieder in die Offensive ein und versuchte, mit seinen Flanken für Gefahr zu sorgen.

Nachdem zunächst die Asiaten besser ins Spiel gefunden hatten, waren es die Skandinavier, die mit der ersten echten Topchance aufwarteten: Der frühere Hamburger Markus Berg kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Torhüter Hyun-Woo Cho entschärfte die Situation mit einem starken Reflex (21.). Die Schweden drückten bis zum Pausenpfiff in Nischni Nowgorod zwar weiter, ein Treffer wollte aber nicht gelingen.

Führungstreffer nach Video-Entscheid

Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Südkoreaner, die dem Führungstreffer nahe waren. Ja-Cheol Koo vom FC Augsburg traf bei seinem Kopfballversuch jedoch nur das Außennetz des gegnerischen Tores (52.). Fast im Gegenzug wurden dann die Schweden wieder gefährlich. Nach einem Foul an Augustinsson gab es Freistoß, im Anschluss an die folgende Hereingabe scheiterte Ola Toivonen per Kopf am Keeper (56.).

Wenig später musste dann der Videoassistent eingreifen, nach einer Flanke von Ludwig Augustinsson hatte im Strafraum der Südkoreaner kurzzeitig Chaos geherrscht. Die Schweden reklamierten nach einem vermeintlichen Foul auf Elfmeter, Schiedsrichter Joel Aguilar aus El Salvador hatte jedoch zunächst auf Vorteil entschieden. Nach Ansicht der TV-Bilder korrigierte er sich, den folgenden Strafstoß brachte Andreas Granqvist sicher im Tor unter (65.).

Ihren Vorsprung brachten die Nordeuropäer schließlich ins Ziel, völlig verdient heimsten sie die ersten drei Zähler ein. Weiter geht es für sie am 2. Spieltag der Gruppe F mit dem Duell gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland. Anpfiff zu dieser möglicherweise schon richtungsweisenden Partie ist am kommenden Sonnabend um 20 Uhr. Bereits ab 17 Uhr ist Südkorea gefordert, Gegner ist Mexiko.