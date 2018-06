Es gibt da dieses Foto: Es zeigt Marco Bode, wie er im Trikot der Nationalmannschaft mit weit ausgebreiteten Armen und weit aufgerissenem Mund über den Rasen fliegt, ja, fliegt, muss man tatsächlich schreiben. Denn Marco Bode hat in den Sekunden, unmittelbar bevor dieses Bild entsteht, das wichtigste Tor seiner Nationalmannschaftskarriere geschossen. Einmal war ihm in der malerischen Kulisse von Miami in einem Spiel gegen Kolumbien ein Treffer gelungen. Kurz darauf traf er in Belfast gegen die Nordiren in der EM-Qualifikation sogar doppelt.

Aber dieser Treffer hier, in Japan, in Shizuoka, bei einer WM, dieses Tor stellte jedes seiner anderen acht Tore für den DFB in den Schatten. „Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich es auf alle Titelseiten in Deutschland geschafft habe“, sagt Marco Bode heute im Gespräch mit MEIN WERDER. Die Zeitungen feierten seinen Treffer zum 1:0 gegen Kamerun im dritten Vorrundenspiel der WM 2002 in Japan und Südkorea. Es ging für die DFB-Elf ja auch um viel, um nicht zu sagen: um alles. Der deutschen Mannschaft drohte die Heimreise bereits nach der Vorrunde. Zwar war die Mannschaft von Teamchef Rudi Völler mit einem furiosen 8:0 gegen Saudi-Arabien ins Turnier gestartet, hatte dann aber im zweiten Spiel gegen Irland in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 1:1 kassiert, was bedeutete: Bei einer Niederlage gegen Kamerun wäre das Turnier für Deutschland zu Ende gewesen.

Als Joker zum Matchwinner

Und tatsächlich sah es gar nicht gut aus. Kurz vor der Halbzeit flog Carsten Ramelow mit Gelb-Rot vom Platz, Deutschland spielte fortan in Unterzahl. Marco Bode hatte das alles von der Ersatzbank aus erlebt, und er war ziemlich sauer, denn dieses Turnier war bis hierhin so gar nicht nach seinen Vorstellungen verlaufen. Bevor die deutsche Mannschaft, angeführt von Oliver Kahn und Michael Ballack und verstärkt von einem aufstrebenden Stürmer namens Miroslav Klose, nach Fernost aufgebrochen war, hatte Bode im letzten Test beim 6:2 gegen Österreich zwei Tore erzielt. Da sich die übrigen Kollegen im vorletzten Test bei einer 0:1-Niederlage in Wales ziemlich blamiert hatten, rechnete Bode fest mit einem Platz in der ersten Elf. Stattdessen aber ließ Völler ihn – abgesehen von einer ganz späten Einwechselung gegen Irland – draußen.

Und dann kam die zweite Halbzeit des Kamerun-Spiels. Völler nahm in der Pause Carsten Jancker runter und brachte Bode. Und der traf, kaum dass er auf dem Platz stand. Klose eroberte den Ball nach dem unsauberen Pass eines Kameruners im Mittelfeld, lief ein paar Meter und spielte dann perfekt in den freien Raum. Bode hatte freie Bahn und schloss überlegt und platziert ins lange Eck ab. Klose, wer sonst, sorgte mit seinem fünften Turniertor für die Entscheidung. Den Bann aber hatte Bode gebrochen.

Wie wichtig dieser Treffer war, daran wurde Bode ein halbes Jahr später an Weihnachten noch einmal erinnert. Seine Schwägerin hatte sich am Tag nach dem Kamerun-Spiel die Mühe gemacht und am Bahnhof alle möglichen Tageszeitungen gekauft. Die Titelseiten hatte sie dann auf eine Tapetenrolle geklebt. Da kam ganz schön was zusammen. Frohe Weihnachten, Marco Bode.

Das Treffen der Weltbesten ist Marco Bode bis heute unvergessen. Das lag auch an der Dynamik, die das Turnier für die deutsche Mannschaft entwickelte. „Die Erwartungen an uns waren gering“, erinnert sich Bode. 1996 war Deutschland – mit Bode – zwar noch Europameister geworden, aber schon die WM 1998 war eine Enttäuschung gewesen, die EM 2000 unter Erich Ribbeck dann so etwas wie der Tiefpunkt der Nationalmannschaftsgeschichte.

Ein WM-Finale zum Abschluss

Mit dem Erreichen der K.-o.-Phase in Japan und Südkorea aber wendete sich das Blatt. Mal „Titan“ Kahn, mal „Capitano“ Ballack, mal beide, mal alle Spieler zusammen, sorgten dafür, dass Deutschland nach drei 1:0-Siegen gegen Paraguay, die USA und Gastgeber Südkorea ins Finale einzog. Stark spielte auch Werder-Profi Torsten Frings – als rechter Verteidiger! Und Frank Baumann, heute Sportchef bei Werder, half nach seiner Einwechselung bei seinem einzigen WM-Einsatz dabei mit, dass die DFB-Elf den Sieg gegen Paraguay über die Zeit rettete. Bode, sonst meist Ergänzungsspieler, wenn er bei der Nationalmannschaft war, hatte seinen Platz in der ersten Elf nun sicher. „Das WM-Finale war ein toller Abschluss meiner Karriere“, sagt er, auch wenn die Partie in Yokohama nach Kahns Patzer und Ronaldos Doppelpack verloren ging.

Bode fand in den Wochen fern der Heimat so viel Spaß am Fußball, dass er für einen Moment sogar überlegte, seine Karriere doch noch fortzusetzen, „aber ich hatte zuvor schon öffentlich angekündigt, aufhören zu wollen“, also beließ er es doch dabei. Was ihm bleibt, sind lebhafte Erinnerungen. Wie ihn der Boulevard zum „Buch-Bode“ taufte, also zu einer Art Bibliothekar der Nationalmannschaft machte, weil er derjenige mit der umfangreichsten Lektüre im Gepäck gewesen war. Wie ihm der Diogenes-Verlag noch Jahre nach dem Turnier regelmäßig Exemplare schickte, weil Bode in einem Interview mit der „FAZ“ vor dem Turnier verraten hatte, dass er damals gerade Leon de Winters „Sokolows Universum“ aus dem Diogenes-Verlag las. Und wie er gegen Brasilien fast ein Tor geschossen hätte. Die Szene war ähnlich wie jene, die gegen Kamerun zum Tor geführt hatte. „Aber diesmal kam der Pass einen Tick zu lang“ – und verhinderte, dass Marco Bode Deutschland im WM-Finale gegen Brasilien mit 1:0 in Führung schoss. Vielleicht wäre Deutschland dann sogar Weltmeister geworden.

