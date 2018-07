1 / 28 Foto: dpa



Das Luschniki-Stadion in Moskau, auch bekannt als Olympiastadion, ist das älteste und zugleich größte Stadion bei der Weltmeisterschaft 2018 - 80.000 Menschen passen in die Arena. In der Vergangenheit fanden bereits die Olympischen Spiele 1980, das Champions League-Finale 2008 und die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2013 in diesem Stadion statt.

1 / 28 Foto: dpa



Bei der Fußball WM 2018 werden im drittgrößten Fußballstadion Europas insgesamt sieben Spiele ausgetragen, darunter das Eröffnungsspiel am 14. Juni 2018 und auch das WM-Finale am 15. Juli 2018. Und auch die Spieler der deutschen Mannschaft werden mindestens einmal in die Arena einlaufen - zum Gruppenspiel gegen Mexiko am 17. Juni.

1 / 28 Foto: dpa



Das Sankt-Petersburg-Stadion wurde extra für die Fußball WM 2018 errichtet. Rund 68.000 Zuseher finden in der auch als Krestowskij-Stadion bekannten Arena Platz und können bei der Endrunde insgesamt sieben Spiele verfolgen – darunter ein WM-Halbfinale und das Spiel um Platz 3.

1 / 28 Foto: dpa



Das Design des Sankt-Petersburg-Stadion soll an ein Raumschiff erinnern. Die Spielstätte selbst zählt zu den modernsten der Welt, ist 56 Meter hoch und mit einem schließbaren Dach ausgestattet.Der Rasen kann aus dem Stadion gefahren werden, die Innentemperatur selbst im Winter bei konstanten 15 Grad gehalten werden. Unter den Mannschaften, die Vorrundenspiele in dem Stadion austragen, sind: Brasilien, Ägypten oder Argentinien

1 / 28 Foto: Imago



Bei Nachrt mutet die Arena durchaus futuristisch an.

1 / 28 Foto: dpa



Das Fisht-Stadion wurde im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi errichtet und diente dort als Austragungsort der Eröffnungsfeier und der Schlusszeremonie. Für die Weltmeisterschaft wurde die Stadionkapazität von 40.000 auf rund 48.000 Plätze erhöht. Aufgrund der FIFA-Reglementierungen musste zudem das vorhandene Stadiondach wieder entfernt werden, da die FIFA eine Austragung unter freiem Himmel vorschreibt.

1 / 28 Foto: dpa



Während der WM finden insgesamt sechs Spiele im Fisht-Olympiastadion in Sotschi statt, darunter ein WM-Achtelfinale und ein WM-Viertelfinale. Auch die deutsche Mannschaft läuft in der Arena auf - sie trägt ihr Gruppenspiel gegen Schweden in Sotschi aus.

1 / 28 Foto: dpa



Ähnlich wie bei der Allianz-Arena in München kann die Farbgestaltung des Spartak-Stadions in Moskau verändert werden und verschiedenen Teams wie beispielsweise der russischen Nationalmannschaft angepasst werden. Vor dem Stadion steht ein knapp 25 Meter hohe Statue des römischen Gladiator Starakus, nachdem der Klub benannt ist, der seine Heimspiele in der Arena austrägt.

1 / 28 Foto: dpa



Im Rahmen der Weltmeisterschaft werden im Spartak-Stadion insgesamt fünf Spiele ausgetragen, darunter vier Vorrundenspiele und ein Fußball-WM Achtelfinale, darunter sind Argentinien, Belgien und Brasilien. Nach der WM 2018 soll laut FIFA rund um das Stadion ein neues Wohnviertel entstehen.

1 / 28 Foto: dpa



Die Kasan-Arena wird bei der Weltmeisterschaft 2018 für sechs Spiele als Spielstätte dienen. Das Stadion fasst rund 45.000 Zuseher und wurde bereits beim Confederations Cup 2017 und der Sommer-Universiade 2013 für den Ernstfall getestet.

1 / 28 Foto: dpa



Baubeginn für das moderne Stadion war im Mai 2010, den Grundstein legte der russische Präsident Wladimir Putin. Im Stadion werden vier Vorrunden- und zwei K.O.-Spiele ausgetragen, darunter auch letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Südkorea.

1 / 28 Foto: dpa



Extra zur Fußball WM 2018 erhielt auch die Stadt Kaliningrad ein neues Stadion. Der offizielle Name lautet Kaliningrad-Stadion, es wird aber auch oft von der Arena Baltika gesprochen, da der russische Verein FC Baltika Kaliningrad seine Heimspiele dort austragen wird.

1 / 28 Foto: dpa



Das Stadion, das etwa 35.000 Zuschauer Platz bietet, befindet sich im Stadtzentrum Kaliningrads auf der Oktyabrsky-Insel. Gemeinsam mit der Jekaterinburg-Arena stellt das Kaliningrad-Stadion die kleinste aller WM-Spielstätten in Russland dar. In dem Stadion werden vier Vorrundenspiele ausgetragen, darunter sind Spiele von Spanien, England oder Kroatien.

1 / 28 Foto: dpa



Das einzigartige Design der Rostow-Arena, deren Dachform an die Windungen des Flusses Don erinnern soll, stammt von dem Architekturunternehmen Populos, welches sich unter anderem auch für das Design des EM-2016 Stadions Stade des Lumieres verantwortlich zeichnet. Die Arena kostete rund 270 Millionen Euro.

1 / 28 Foto: dpa



Die Rostow Arena bietet Platz für 45.145 Zuschauer. Die Spielstätte ist als Austragungsort von vier Gruppenspielen und einer Partie des Achtelfinales der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 vorgesehen darunter Brasilien, Uruguay und Mexiko, also eine Mannschaft aus der Gruppe der deutschen Mannschaft.

1 / 28 Foto: dpa



Die Mordowia Arena wurde eigens für die WM 2018 erbaut und wird während des Turniers rund 44.000 Zuschauern Platz bieten. Nach der Weltmeisterschaft soll die Kapazität der Mordwinien-Arena auf 28.000 Plätze reduziert werden und die Arena nicht nur für Fußballspiele, sondern auch für diverse andere Veranstaltungen wie etwa Konferenzen genutzt werden.

1 / 28 Foto: dpa



Im Rahmen der WM 2018 in Russland werden in der Mordwinien-Arena vier Vorrundenspiele ausgetragen - darunter Spiele von Dänemark, Portugal und Peru. In Zukunft wird der russische Zweitliga-Verein FK Mordowia Saransk seine Heimspiele in dieser Arena austragen.

1 / 28 Foto: Imago



Die Arena von Saransk liegt knapp 700 Kilometer von der Hauptstadt Moskau entfernt. Sie eignet sich offensichtlich auch gut als Fotomotiv.

1 / 28 Foto: dpa



Die Jekaterinburg Arena fällt vor allem durch die angebaute Tribüne auf: Sie ragt weit aus dem Stadion heraus und liegt unter freiem Himmel. Ein Konzept, das man auch bei der Arena Corinthians in São Paulo zur WM 2014 umgesetzt hat.

1 / 28 Foto: dpa



Das Stadion wurde 1953 er- und zwischen 2015 und 2018 komplett umgebaut. Es diente als Austragungsort für vier sogenannte Winterspartakiaden der Sowjetunion - eine Art interne olympische Spiele -, die Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen 1959 und andere Veranstaltungen.

1 / 28 Foto: dpa



Zu den vier Vorrundenspiele während der WM passen 35.696 Menschen ins Stadion. Frankreich, Senegal und Schweden gehören zu den Teams, die im Stadion spielen.

1 / 28 Foto: dpa



Die Wolgograd Arena: Kostepunkt 330 Millionen Euro. Bei den Bauarbeiten sollen laut einer russischen Nachrichtenagentur im November 2015 und Februar 2016 drei Arbeiter verletzt worden sein. 45.000 Menschen passen in das Stadion.

1 / 28 Foto: dpa



Ein Blick ins Innere: Dort werden England, Island und Polen um Stürmerstar Robert Lewandowski auflaufen. In Wolgograd werden vier Vorrundenspiele ausgetragen.

1 / 28 Foto: dpa



Das "Stadion Nischni Nowgorod" fasst 45.000 Zuschauer. Der Bau kostete rund 220 Millionen Euro.

1 / 28 Foto: dpa



In dem Stadion finden vier Vorrundenspiele sowie je ein Achtel- und ein Viertelfinale statt. Unter den schon feststehenden Mannschaften sind England und Argentinien, die Besucher können sich also auf Superstars wie Lionel Messi oder Harry Kane freuen.

1 / 28 Foto: dpa



Die Samara Arena fasst während der Weltmeisterschaft 45.000 Zuschauer. Der Bau begann im Sommer 2014 und wurde erst vor wenigen Wochen, nämlich Ende April fertig gestellt.