Foto: Imago 2014 wechselte der 28-jährige Mittelfeldspieler für 25 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Real Madrid. Mit den königlichen gewann Kroos die vergangenen drei Jahre in Folge die UEFA Champions-League, welche er auch mit den Bayern in der Saison 2012/13 gewann.

Foto: Imago Der 26-jährige Offensivspieler läuft in der englischen Premier League für den FC Liverpool auf. Dorthin wechselte er 2014 für 41 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim.

Foto: Imago Der 25-jährige Mittelfeldspieler wechselte 2016 zurück zu seinem Jugendverein Manchester United. In der Saison 2016/17 gelang dem Team der Gewinn der UEFA Europa-League.

Foto: Imago Der 23-jährige Rechtsaußen wechselte 2015 für 63,7 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Manchester City. Mit City wurde er in der abgelaufenen Saison englischer Meister.

Foto: Imago Der 23-jährige Mittelfeldspieler läuft seit 2015 für Lazio Rom auf. Mit Rom schaffte er in der abgelaufenen Saison die Qualifikation für die UEFA Champions-League.

Foto: Imago Trotz seiner mittlerweile 33 Jahre gehört Cristiano Ronaldo immer noch zu den teuersten Spielern der Welt. 100 Millionen Euro beträgt der aktuelle Marktwert des portugiesischen Nationalspielers. Ronaldo geht mit Portugal als aktueller Europameister (2016) in die WM.

Foto: Imago Mit seinem Club Atlético Madrid gewann der 27-jährige Mittelstürmer in der abgelaufenen Saison die UEFA Europa-League.

Foto: Imago Der 27-jährige Linksaußen spielt für den FC Chelsea. Während es in der abgelaufenen Saison in der Tabelle nur für Platz 5 reichte, konnte das Team aber den englischen Pokalsieg feiern.

Foto: Imago Dybala ist Offensivspieler von Juventus Turin. An der Seite von Benedikt Höwedes und Sami Khedira wurde er in der abgelaufenen Saison 2017/18 italienischer Meister und Pokalsieger.

