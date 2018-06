Torwart Manuel Neuer bestritt das Testspiel gegen Österreich und geht wohl als deutsche Nummer Eins in das Turnier. Foto: C. Charisius (dpa)

Nationalmannschafts-Sprecher Jens Grittner bestätigte dem Blatt die „finale Kontrolle“ und erklärte: „Aus medizinischer Sicht ist alles bestens.“

Kapitän Neuer hatte am Samstagabend beim 1:2 in Klagenfurt gegen Österreich nach acht Monaten Wettkampfpause erstmals wieder im Tor gestanden. Bundestrainer Joachim Löw muss bis Montag, 12.00 Uhr, den finalen 23-Mann-Kader dem Weltverband FIFA melden. Zuvor sollte es noch ein abschließendes Gespräch zwischen Löw und Neuer geben. In diesem sollte der Torwart laut Löw „offen und ehrlich“ kundtun, ob er es sich zutraut, die WM auf Topniveau zu bestreiten.

Löw hatte festgelegt, dass Neuer nur als Nummer 1 mit nach Russland fährt. (dpa)