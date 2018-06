Nach fünf Siegen

Erste Auftaktniederlage für DFB-Elf unter Löw

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Amtszeit von Joachim Löw als Bundestrainer zum ersten Mal mit einer Niederlage in ein WM- oder EM-Turnier gestartet. Nach zuvor fünf Siegen und 13:0 Toren gab es in Moskau ein 0:1 gegen Mexiko.