Shootingstar Leroy Sane gehört nicht zum endgültigen Kader der deutschen Nationalmannschaft in Russland. Foto: C. Charisius (dpa)

Der Jungstar von Manchester City antwortete auf einen Instagram-Post seines Teamkollegen Kyle Walker zur Nicht-Nominierung Sanés für den endgültigen Weltmeisterschaftskader von Bundestrainer Joachim Löw: „Du hast Glück, dass du nicht gegen mich spielen musst, Bruder.“ Walker, der mit England zur WM nach Russland fährt, hatte ein Bild, auf dem er Wasser spuckt, mit den Worten überschrieben: „Wenn du herausfindest, dass Leroy Sané nicht zur Weltmeisterschaft fährt.“

Offensivspieler Sané war am Montag zusammen mit Torhüter Bernd Leno, Verteidiger Jonathan Tah und Stürmer Nils Petersen aus dem WM-Kader gestrichen worden. Für die Citizens, mit denen Sané die englische Meisterschaft gewann, hatte der 22-Jährige in der abgelaufenen Saison in 49 Pflichtspielen 14 Tore erzielt und 19 Treffer vorbereitet. (dpa)