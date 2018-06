Raus aus dem Rampenlicht: Nach dem Aus der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM gibt es international viel Häme und Schadenfreude. (dpa)

RUSSLAND:

"Sport-Express": "Es war die größte Sensation der WM 2018. Die deutsche Nationalmannschaft, amtierender Weltmeister und Confed-Cup-Gewinner, hat gegen Korea verloren und den letzten Platz in der Gruppe belegt. Um dieses Deutschland tut es einem überhaupt nicht leid."

"Rossijskaja Gaseta": "Die deutsche Nationalmannschaft hat ihre Geschichte umgeschrieben. Ein starkes Kapitel wurde in der Kasan-Arena in die Chronik des viermaligen Weltmeisters eingetragen. Aber die Deutschen werden es wohl kaum oft nachlesen wollen. Die Bundesmannschaft hat sensationell gegen Südkorea verloren und verlässt das Turnier nach der Gruppenphase."

"Kommersant": "Das Ende der Germanomanie. Bei der Weltmeisterschaft setzt sich eine seltsame Tradition fort. Zum dritten Mal in Folge kann der amtierende Weltmeister seinen Titel nicht nur nicht verteidigen, sondern fliegt auch in der Gruppenphase raus. Bei der WM in Russland fielen dem nun die Deutschen zum Opfer."

"Moskowski Komsomolez": "Löws letztes Brüllen - Die Hauptsensation bei der WM ist: Die Deutschen haben sich vom Titel verabschiedet."

GROSSBRITANNIEN:

"Telegraph": "Es gab keinen teutonischen Befreiungsschlag, keine Rettung in letzter Sekunde, kein 90 Minuten Spielen und am Ende gewinnen die Deutschen."

"The Sun": "Schadenfreude, Substantiv (aus dem Deutschen): Vergnügen, das vom Unglück einer anderen Person bezogen wird."

"Daily Mail": "Gott im Himmel! Deutsche fliegen raus - und in Großbritannien bleibt kein Auge trocken!!"

FRANKREICH:

"L'Équipe": "Höchststrafe für ein Team, das keines war."

"Le Journal de la Haute-Marne": "Zu sagen, Deutschland stehe unter Schock, kommt einem zarten Euphemismus gleich. Diese symbolische Niederlage tritt im ungünstigsten Moment ein. Die größte Wirtschaftsmacht Europas ist mit Krisen konfrontiert, die ihr Image verändern. Der Dieselgate-Skandal hat den Ruf von Made in Germany ernsthaft erschüttert. Die politische Krise, ausgelöst durch die Migrationsfrage, ebnet einer extremen Rechten den Weg, die in Anbetracht der deutschen Geschichte übel riecht. Kurzum, auf der anderen Seite des Rheins ist es nicht nur der Fußball, der nicht rund läuft."

ÖSTERREICH:

"Kleine Zeitung": "Der gerupfte Weltmeister. Nun hat die Weltmeisterschaft ihren Titelverteidiger und das Turnier einen Publikumsmagneten verloren. Letzteres ist global zu verstehen. Die einen wollten sie siegen sehen, die anderen wünschten sich die Deutschen jenseits von Russland. Letztere wurden nun erhört, auf ebenso unglaubliche wie unerwartete Weise. Die WM beklagt einen Verlust. Ob sie darunter leidet, wird sich weisen."

"Kronen-Zeitung": "Die größte Blamage aller Zeiten für Deutschland. "Wir schaffen das!" Drei Worte, die noch vor zehn Tagen für Deutschlands Fußballer nach dem 0:1-Fehlstart gegen Mexiko zum WM-Leitspruch geworden waren. Seit gestern weiß die ganze Fußball-Welt: die Weltmeister von 2014, die Jungs von Langzeit-Trainer Joachim Löw haben es NICHT geschafft."

BRASILIEN:

"Folha de S. Paulo": "Die Starrsinnigkeit des Trainers und schwache Veteranen führen Deutschland zum WM-Fiasko. Löw lehnte Änderungen in der Mannschaft nach der "Gelben Karte" in den Freundschaftsspielen ab."

TSCHECHIEN:

"Pravo" (online): "Deutschland hat für die größte Sensation der Weltmeisterschaft gesorgt. Die Mannschaft verlor gegen Südkorea 0:2 und belegt in der Gruppe F den letzten Rang. Die Deutschen hatten sich ihre Lage mit der anfänglichen Niederlage gegen Mexiko verkompliziert - und haben die Schande nun noch um eine Stufe größer gemacht."

"MF Dnes" (online): "Auf Wiedersehen, Champions!"

"iSport.cz": "Das Auftreten Deutschlands bei der Fußball-WM in Russland ist eine große Enttäuschung. Bei keinem der Spiele hatte man das Gefühl, dass dies ein Team ist, das zum Titelgewinn ansetzt. Ist nun die Zeit für eine gründliche Inventur des Kaders und seine Erneuerung gekommen? Das ist gut möglich. Junge, angriffslustige, schnelle und nach Erfolg durstende Spieler können Deutschland zurück an die Spitze führen. Es gibt sie. Julian Brandt zeigte eine solide Leistung im Rahmen der Möglichkeiten. Einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft dürfte in Zukunft Leroy Sané werden. Der Nachwuchsstar wird zeigen können, was in ihm steckt. Deutschland muss sich um seine Zukunft keine Sorgen machen."