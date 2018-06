Dänemarks Torhüter Kasper Schmeichel (M) glänzte im Spiel gegen Peru mit seinen Paraden. Foto: Lui Siu Wai/xinhua (dpa)

Laut Statistik glänzte Schmeichel mit sechs Paraden - und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters. Denn der letzte dänische Keeper, der in einem WM-Spiel Dänemarks noch mehr Bälle parierte, war Peter Schmeichel. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich hielt Schmeichel Senior beim 1:2 gegen den Gastgeber in der Vorrunde neun Bälle. (dpa)