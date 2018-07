König Philippe hieß die Roten Teufel auf Schloss Laeken vor den Toren von Brüssel willkommen. Foto: Eric Lalmand (dpa)

König Philippe hieß die Roten Teufel am Sonntag auf Schloss Laeken vor den Toren von Brüssel willkommen, bevor das Team im offenen Bus in die Innenstadt aufbrach. Dort wurden die Fußballer an der Grand Place im Zentrum von rund 8000 Fans erwartet. Die Polizei schloss den Platz schon mehr als eine Stunde vor Ankunft des Teams wegen Überfüllung und riet allen Fans, sich das Spektakel lieber auf Großleinwänden anzuschauen.

Die Roten Teufel hatten am Samstag in St. Petersburg das Spiel gegen England mit 2:0 gewonnen und sich so Platz drei bei der WM in Russland gesichert. Das Team von Trainer Roberto Martínez übertraf das bisher beste WM-Ergebnis Belgiens mit Rang vier im Jahr 1986. (dpa)