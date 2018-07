Beim Training unterhalten sich Co-Trainer Thierry Henry (l) und Spieler Kevin De Bruyne. Foto: Bruno Fahy/BELGA (dpa)

„Er ist sehr wichtig für uns, besonders bei diesem Turnier. Viele Spieler kommen zu ihm und holen sich Hinweise“, sagte Verteidiger Thomas Vermaelen in Dedowsk über den französischen Fußball-Weltmeister von 1998. „Ich denke, er weiß einiges über das Team Frankreichs. Er ist auf unserer Seite - er wird nicht zögern, uns diese Informationen zu geben.“

Der 40 Jahre alte Henry ist Assistent des spanischen Chefcoachs Roberto Martinez und kümmert sich dabei besonders um die Angreifer im belgischen Team. „Thierry Henry gibt unserem Team sehr viel Erfahrung“, sagte Offensivspieler Nacer Chadli. „Er spricht sehr viel mit uns, besonders mit den Stürmern.“

Belgien steht erstmals seit 1986 wieder in einem Halbfinale einer Weltmeisterschaft und könnte mit einem Erfolg gegen Frankreich am Dienstag (20.00 Uhr) in St. Petersburg in sein erstes WM-Endspiel einziehen. (dpa)