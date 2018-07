Kolumbiens Starspieler James Rodríguez erlitt einen Bluterguss. Foto: Martin Meissner/AP (dpa)

Kolumbiens Superstar James Rodríguez kämpft mit einem Bluterguss in der rechten Wade, sein Einsatz im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen England ist weiter fraglich.

Diese Diagnose gab der kolumbianische Verband nach einer MRT-Untersuchung in Kasan in der Nacht zum Sonntag bekannt. Keine Angaben machte er darüber, ob der Mittelfeldspieler des FC Bayern München am Dienstag (20.00 Uhr MESZ) in Moskau spielen kann. Ein Muskelfaserriss liege aber nicht vor, hieß es dazu weiter.

James hatte die Verletzung im letzten Gruppenspiel seiner Mannschaft am Donnerstag erlitten, als er beim 1:0 gegen Senegal nach einer halben Stunde vom Platz musste. „Danke für eure Nachrichten. Sie sind eine große Unterstützung und positive Energie. Ich werde noch stärker zurückkommen“, twitterte Rodríguez.

Sein Team stellt sich inzwischen auf ein K.o.-Spiel ohne den WM-Torschützenkönig von 2014 ein. „James ist ein Führungsspieler für uns alle. Aber wenn er nicht spielen kann, werden es andere an seiner Stelle“, sagte Mittelfeldakteur Carlos Sánchez.

Rodríguez hatte wegen muskulärer Beschwerden bereits einige Trainingseinheiten vor dem WM-Turnier in Russland verpasst und wurde beim Auftaktspiel gegen Japan nur eingewechselt. Er stand aber beim Sieg gegen Polen in der Startformation, ehe er gegen Senegal mit enttäuschter Miene vorzeitig im Kabinengang verschwand. „Ich hoffe, die Untersuchungen bringen uns gute Nachrichten“, sagte Trainer José Pekerman nach dem Abpfiff sichtlich besorgt. (dpa)