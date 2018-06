Ronald Matarrita (l) fällt verletzungsbedingt für die WM aus. Foto: Mike Egerton (dpa)

Der 23 Jahre alte Linksverteidiger von New York City FC habe sich beim Training in St. Petersburg am rechten Oberschenkel verletzt, teilte der Verband des zentralamerikanischen Landes mit. Der Teamarzt habe zwei Wochen Behandlung und Physiotherapie empfohlen. Trainer Óscar Ramírez holte als Ersatz Verteidiger Kenner Gutiérrez (29) von LD Alajuelense. Am Sonntag tritt Costa Rica in der Gruppe E gegen Serbien an. Weitere Gegner sind Brasilien und die Schweiz. (dpa)