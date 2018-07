Nach Wochen des Schweigens hat Mesut Özil seine Sicht der Dinge in drei ausführlichen Kapiteln über Twitter an seine gut 23 Millionen Follower verbreitet. Er hat es sich nicht leicht gemacht, und er geht mit der deutschen Öffentlichkeit und insbesondere mit dem Deutschen Fußballbund hart ins Gericht: Rassismus, so lautet sein Vorwurf, der ihn zum Rücktritt als deutscher Nationalspieler bewogen hat.

Ausgangspunkt war ein Foto, das ihn mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zeigte. Özil beschreibt es als Zeichen des Respekts für das höchste Staatsamt der Heimat seiner Familie, das nicht dem Mann, sondern dem Amt gelte. Seine Mutter habe ihn gelehrt, immer respektvoll zu sein und nie zu vergessen, woher er komme. Ob türkischer oder deutscher Präsident, im Nachhinein hätte er nicht anders gehandelt, heißt es in seiner englischsprachigen Erklärung.

Es spricht die Nonchalance eines Weltbürgers aus den Worten des Fußballers: vor knapp 30 Jahren in Gelsenkirchen in eine türkische Familie geboren, drei Jahre lang in Madrid unter Vertrag, seit fünf Jahren in London. Man stelle sich die Frage: Wäre die Welle der Ablehnung ähnlich ausgefallen, wenn er russische Eltern hätte und sich mit Wladimir Putin hätte ablichten lassen? Wohl kaum.

Es ist wohl so: In der Kritik an dem Foto ging es nur scheinbar um das Autokratische an Erdogan, sondern um das Türkische an Özil. Er sollte sich lossagen von seinen Wurzeln und seiner Religion, dem Islam, er sollte die deutsche Nationalhymne mitsingen und deutscher als die meisten Deutschen sein: So hätten es viele gern gesehen.

Aber die multikulturelle Welt, die Özil verkörpert, funktioniert so nicht. Die brachiale, schrankenlose Kritik an einem eigentlich unwichtigen Foto hat ihm den Stolz auf das Trikot der deutschen Nationalmannschaft vermiest. Für ihn mag das eine Enttäuschung sein, den größeren Schaden jedoch trägt das Land davon. Viele Deutsche mit ausländischen Wurzeln werden die Ausgrenzung nachempfinden und sich bestätigt sehen, dass sie nicht dazu gehören. Deutschland ist ein gespaltenes Land, das zeigt sich auch am Fall Özil.