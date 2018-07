Weltmeister-Trainer

Deschamps will auch nach WM-Triumph weitermachen

Didier Deschamps will seinen Vertrag als französischer Nationaltrainer auch nach dem vorläufigen Höhepunkt mit dem Gewinn des WM-Titels weiter erfüllen, berichteten französische Medien in der Nacht nach dem Triumph in Russland.