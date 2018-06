Südkoreas Trainer Tae-Yong Shin spielte mit seinem Team gegen Bolivien Unentschieden. Foto: Lee Jin-Man/AP (dpa)

Sechs Tage nach dem 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina kam die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin während des Trainingslagers in Innsbruck nicht über ein 0:0 gegen Bolivien hinaus. Die Asiaten, am 27. Juni in Kasan letzter deutscher Gruppengegner, bestreiten vor der WM noch einen weiteren Test am 11. Juni in Grödig gegen Senegal. (dpa)