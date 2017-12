Große Freude bei der Nationalmannschaft nach dem gewonnenen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. (dpa)

Das Schicksal der Deutschen entscheidet sich im Kreml. Ein bisschen wenigstens. An diesem Freitag lost man dort die acht Gruppen der Fußball-WM aus. Dann weiß Deutschland Bescheid. Geht es schon in der Vorrunde gegen Spanien oder England? Wann spätestens geht es gegen Italien?

Ach nein. Italien, ewiger Angstgegner der DFB-Elf, ist gar nicht dabei. Es sind im Sommer in Russland weder angstmachende Italiener noch spielstarke Holländer noch kampfstarke Chilenen dabei. Deutschland ist ohne Italien, Holland, Chile noch mehr Favorit als mit. Deutschland ist Titelverteidiger. Erster der Weltrangliste. Hat zuletzt mit einem besseren B-Team den Confed-Cup geholt und ist verlustpunktfrei durch die WM-Qualifikation spaziert. Löws Mannschaft ist stark. Echt stark.

Wenn sie bei der WM auf Brasilien trifft, muss Brasilien vorm Anpfiff ein 1:7 von der letzten WM aus dem Gedächtnis tilgen. Und wenn Argentinien kommt, dann weiß jeder Argentinier, dass die Deutschen zuletzt das Finale gegen sie gewonnen haben. Bei der WM davor 4:0 im Viertelfinale, und bei der davor im Elfmeterschießen.

Ein WM-Turnier ist ein Kosmos für sich

Vorfreude, schönste Freude. Dürfen sich Deutschlands Fans auf den nächsten WM-Titel freuen? Die Antwort ist leider sehr ernüchternd: Ja, können sie machen, aber sie sollten sich nicht zu früh freuen. Es gibt ein sehr starkes Frankreich, es gibt ein immer noch starkes Spanien und ein wieder starkes Brasilien. Es gibt Geheimfavoriten, die so geheim sind, dass sie von ihrem Potenzial selbst noch nichts wissen. Aber vor allem gibt es dies zu bedenken: Ein WM-Turnier ist ein Kosmos für sich. Er hat nur bedingt mit Spielstärke und Weltrangliste zu tun. Er entwickelt eine Dynamik, die kein Expertenteam voraussagen, keine Datenfabrik vorausberechnen kann.

Die Geschichte großer Fußballturniere erzählt eine Menge Geschichten, aber unbedingt auch immer wieder diese: Den Cup holt selten die Mannschaft, die anfangs den stärksten Eindruck hinterlässt. Den Cup holt die Mannschaft, die im Verlauf des Turniers fest zusammen- und über sich hinauswächst. Die das Sieger-Gen in sich weckt. Und Glück hat.

Ja, Glück gehört unbedingt dazu. Wie viele wären nie Weltmeister geworden, wenn unterwegs nicht wenigstens einmal der Glücksengel auf ihrer Schulter gesessen hätte. Mal brauchte England sein Wembley-Tor, mal Argentinien die Hand Gottes. Frankreich hätte seinen einzigen Titel wohl nie geholt, wenn im Viertelfinale der Italiener Luigi Di Biagio seinen Elfmeter nicht gegen die Querlatte gesetzt hätte. Ein versemmelter Elfer von Roberto Baggio hatte vier Jahre zuvor Brasilien zum Titel verholfen.

Glücksritter Italien

Ansonsten waren die Italiener vorwiegend als Glücksritter unterwegs. 2006 kam es besonders krass. Im Achtelfinale gegen Australien half ihnen in der sechsten Minute der Nachspielzeit ein fragwürdiger Strafstoß. Und im Finale gegen Frankreich half ihnen vorm Happy-End im Elfmeterschießen auch noch der Kopfstoß-Eklat um Zinedine Zidane.

Und Deutschland? Da war ja wohl auch Glück im Spiel, und damit ist nicht das traditionelle Elfmeterglück gegen England gemeint. Zwei von vier deutschen WM-Triumphen hätte es womöglich nicht gegeben, wenn im Finale nicht jeweils recht schmeichelhafte Schiedsrichter-Entscheidungen gefallen wären. War das 1974 im Strafraum der Holländer nicht eher eine Schwalbe von Bernd Hölzenbein? Und war das 1990 im argentinischen Strafraum wirklich ein Foul an Rudi Völler? Man kann ja mal in Holland oder Argentinien nachfragen.

So verdient, wie der jüngste Triumph 2014 zweifelsohne war: Auch da musste ein ganz besonderer Glücksmoment her. Im Achtelfinale gegen Algerien verloren im Grunde sämtliche deutschen Feldspieler nach und nach ihre erlernten Fähigkeiten. Fatal. Machte aber nichts, weil Torwart Manuel Neuer kurzerhand zum Feldspieler mutierte und als überragender Libero das Spiel gewann. Das wiederum schweißte die Mannschaft so sehr zusammen, dass sie im Notfall auch eine Stunde lang geschlossen in der Eistonne ausgehalten hätte. Nichts hat sie mehr stoppen können nach dem Algerien-Spiel.

Deutschland wird ihn auch in Russland brauchen, diesen Nichts-kann-uns-mehr-stoppen-Moment. Im Kremlpalast moderiert bei der Auslosung am Freitag unter anderen übrigens auch Gary Lineker. Was hatte der noch mal über das Wesen des Fußballs gesagt? Der sei ein Spiel, in dem 90 Minuten lang 22 Männer dem Ball nachjagen – und in dem am Ende immer Deutschland gewinnt.

Stimmt. Na ja, jedenfalls fast.