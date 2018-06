Mats Hummels (dpa)

Die DFB-Auswahl muss das K.o.-Duell der Fußball-Weltmeisterschaft in der Fischt-Arena in Sotschi am Samstag mit großer Wahrscheinlichkeit ohne Weltmeister Mats Hummels bestreiten. Der Innenverteidiger hat sich im Training einen Halswirbel verrenkt. Als Optionen für die Position an der Seite von Jérôme Boateng gelten dessen Münchner Vereinskollege Niklas Süle und Antonio Rüdiger.

Ein möglicher Ersatz könnte der Chelsea-Profi Antonio Rüdiger sein. Er spielte zumindest beim streng geheimen Abschlusstraining am Freitagabend in der Abwehr, wie der "Kicker" berichtet. Die WM-Stadien sind kaum komplett vor gegnerischen Einblicken gesichert.

Bei dem Training soll Mario Gomez anstelle von Timo Werner in der Sturmspitze gespielt haben, berichtet das Fußball-Magazin. Auf dem linken Flügel spielte in der Einheit, in der nur die ersten 15 Minuten für Medienvertreter offen waren, Julian Brandt. Brandt und Gomez waren beim 0:1 im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko eingewechselt worden.

Für Titelverteidiger Deutschland geht es bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland am Samstag (20 Uhr) gegen Schweden fast schon um alles. Der Weltmeister braucht im zweiten Gruppenspiel in Sotschi dringend einen Sieg, um wieder zurück auf Achtelfinalkurs zu kommen. Nach dem 0:1 gegen Mexiko fordert Bundestrainer Joachim Löw Energie und eine andere Körpersprache seiner Mannschaft. "Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, gibt es eine gute Reaktion der Mannschaft", sagte Löw. (dpa)