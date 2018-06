Schwedische Fußballfans ruhen sich in der Nähe des Roten Platzes auf einer Wiese aus. Foto: Federico Gambarini (dpa)

- Wenn es ums Biertrinken geht, können die Schweden bei weitem nicht mit den Deutschen mithalten. 2016 betrug der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland 104 Liter, in Schweden lediglich 48 Liter.

- 11 Prozent der Schweden spielen Fußball, in Deutschland sind es 20 Prozent der Bevölkerung. Das ergab eine groß angelegte FIFA-Umfrage unter ihren Mitgliedsverbänden aus dem Jahr 2006.

- Nach derselben FIFA-Erhebung gibt es in dem skandinavischen Land rund 31.000 Teams in mehr als 3200 Vereinen. In Deutschland hatten rund 26.000 Clubs mehr als 170.000 Mannschaften.

- Die Anreise zum WM-Spiel ist für die Fans beider Mannschaften ähnlich weit. Die Entfernung von Stockholm nach Sotschi beträgt etwa 2300 Kilometer Luftlinie, von Frankfurt am Main in die Stadt am Schwarzen Meer etwa 2500 Kilometer.

- Fans in beiden Ländern müssen in etwa gleich viel für ein offizielles WM-Trikot ihrer eigenen Nationalmannschaft ausgeben: In Deutschland sind es für die einfache Herren-Variante knapp 90 Euro, in Schweden umgerechnet gut 83 Euro.

- Keiner der schwedischen WM-Fußballer spielt in seiner Heimatliga, bei den Deutschen sind es fast zwei Drittel (15 von 23).

- In Deutschland leben etwa 24.000 Schweden, in dem skandinavischen Königreich etwa 29.000 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

- Im „Fußball-Alter“ von 15 bis 34 Jahren sind in Schweden 26 Prozent der männlichen Bevölkerung, in Deutschland 24 Prozent. (dpa)