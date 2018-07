Der Ball ist rund, und ein Spiel dauert 90 Minuten: Der Aphorismus reduziert den beliebtesten Sport der Deutschen auf den Kern. Viel mehr muss man nicht wissen. Aber bei dem Foto von Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ging es nicht um Fußball, sondern Politik, die sich nicht herbergerisch deuten lässt.

Die Krux daran: Das Foto beschreibt der deutsche Nationalspieler und Ex-Werderaner gerade nicht als politischen Akt, sondern als Zeichen des Respekts für das höchste Staatsamt der Heimat seiner Familie. Es gelte nicht dem Mann, sondern dem Amt. Seine Mutter habe ihn gelehrt, immer respektvoll zu sein und nie zu vergessen, woher er komme.

Ob türkischer oder deutscher Präsident, im Nachhinein hätte er nicht anders gehandelt, heißt es in der englischsprachigen Erklärung, die Özil am Sonntag über Twitter an seine gut 23 Millionen Follower verbreitet hat. Es spricht die Nonchalance eines Weltbürgers aus seinen Worten: vor knapp 30 Jahren in Gelsenkirchen in eine türkische Familie geboren, drei Jahre lang in Madrid unter Vertrag, seit fünf Jahren in London.

Mit den Brüchen und Grenzgängen seiner Biografie, die ihn ausmachen, tun sich die Deutschen schwer. Wäre die Welle der Ablehnung ähnlich ausgefallen, wenn er russische Eltern hätte und sich mit Wladimir Putin hätte ablichten lassen? Wohl kaum. In der Kritik scheint es nur vordergründig um das Autokratische an Erdogan zu gehen, sondern eigentlich um Özils Türkischsein. Er soll sich am besten lossagen von seinen Wurzeln und seiner Religion, dem Islam, er soll die deutsche Nationalhymne mitsingen und deutscher als die meisten Deutschen sein: So hätten es viele gern.

Mehr zum Thema Nach Erklärungen von Özil Grünen-Politiker Özdemir kritisiert Özil deutlich Grünen-Politiker Cem Özdemir hat Fußball-Nationalspieler Mesut Özil nach dessen Erklärungen zu ... mehr »

Aber das wäre eine naive Sicht auf die multikulturelle, moderne Welt, die Özil verkörpert. Nicht nur der Ball ist rund, sondern auch der Kopf: damit das Denken die Richtung wechseln kann, wie der Schriftsteller Francis Picabia vor fast 100 Jahren schrieb. Özil hat es verdient, an seiner Leistung auf dem Platz und nicht an einem Foto ohne größere Bedeutung gemessen zu werden.