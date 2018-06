Ex-Bayern-Profi für Mexiko

Donovan wegen Mexiko-Unterstützung in der Kritik

Der frühere Bayern-Profi und US-Rekordtorschütze Landon Donovan ist in den USA in die Kritik geraten, nachdem er in einer Werbekampagne eines Sponsors dazu aufgerufen hatte, bei der WM den Erzrivalen Mexiko zu unterstützen.