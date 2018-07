Schlechtes Omen

England-Niederlage: War Mick Jagger schuld?

„I went to see England, but England's lost“ (Ich kam um England zuzuschauen, aber England verlor), sang der britische Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (74) - nicht nach dem Halbfinal-Aus Englands in der Fußball-WM, sondern in einem vergangenes Jahr veröffentlichten Solo-Song.