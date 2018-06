Joseph Blatter will auf Einladung von Kremlchef Wladimir Putin die WM besuchen. Foto: Ennio Leanza (dpa)

Am Vortag wird Blatter wie bereits geplant von Zürich nach Moskau fliegen und tags darauf die Partie im Luschniki-Stadion verfolgen. Der 82 Jahre alte Schweizer ist derzeit für sechs Jahre von allen Fußball-Aktivitäten gesperrt, ein Tribünenbesuch bei der WM wäre ihm damit allerdings nach derzeitiger Auslegung der FIFA-Statuten nicht untersagt. Der Weltverband FIFA wollte den bevorstehenden Besuch von Blatter zuletzt nicht kommentieren.

Im Frühjahr hatte der Ex-Verbandschef berichtet, dass er gerne der Einladung Putins nachkommen werde. Zur Zeit der WM-Vergabe an Russland im Dezember 2010 war Blatter noch FIFA-Chef.

Ob der Schweizer bei seinem WM-Besuch auf Putin trifft, ist unklar. Der russische Präsident ist in Weißrussland und nach Angaben des Kreml in den Tagen darauf so eingespannt, dass die Arbeit den Besuch weiterer WM-Spiele erschwert. (dpa)