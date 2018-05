Korruptionsverdacht

FIFA streicht saudischen Schiedsrichter von WM-Liste

Die FIFA hat den unter Korruptionsverdacht stehenden saudischen Schiedsrichter Fahad Al Mirdasi von der WM-Liste gestrichen. Der Referee erfülle nicht mehr die Kriterien, um für einen Einsatz in Russland geeignet zu sein, hieß es am Mittwoch von der Schiedsrichter-Kommission des Fußball-Weltverbandes. Al Mirdasi war in seiner Heimat lebenslang gesperrt worden.