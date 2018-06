Im Gegensatz zu den vergangenen Großveranstaltungen wird es in Bremen bei dieser Weltmeisterschaft keine Großveranstaltung geben, zu der Tausende Fans kommen können. Egal ob im Theatro am Goetheplatz oder im Cinemaxx - große Veranstaltungen sind wegen neuer Sicherheitsauflagen und gestiegenen Kosten fast nicht mehr finanzierbar für die meisten Gastronomen.

Stattdessen gibt es viele kleine Örtlichkeiten, die mit Angeboten auf sich aufmerksam machen. So laufen rund um die Kneipen an der Schlachte die Spiele. In Bremen-Nord fasst das Bürgerhaus Vegesack bis zu 1000 Besucher, die Spiele dort werden auf einer Großleinwand gezeigt. Gemeinsam veranstalten der WESER-KURIER und Radio Bremen ein "Rudelgucken" der Deutschlandspiele im Autohaus Gerken in Ritterhude.

Wo Sie noch in Bremen und umzu die Spiele gemeinsam gucken können, sehen Sie in unserer Karte. Wir übernehmen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie auch noch ihre Public-Viewing-Location zur Karte hinzufügen wollen, schreiben Sie uns bitte eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de