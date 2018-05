Feierte mit dem Iran einen knappen Testspielsieg: Trainer Carlos Queiroz. Foto: Georgi Licovski (dpa)

Das einzige Tor der Partie erzielte Roozbeh Cheshmi (Esteghlal) per Kopf nach einem Eckball in der 17. Minute. Das nächste Testspiel für die Auswahl um den ehemaligen Bundesliga-Profi Ashkan Dejagah steht am 28. Mai gegen die Türkei in Istanbul an. Bei der WM in Russland trifft der Iran in der Gruppe B auf Marokko, Spanien und Portugal. (dpa)