Englands Mannschaft bejubelt das Tor zum 1:0. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Stürmer Harry Kane hat England zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland einen späten Sieg beschert. Der Angreifer von Tottenham Hotspur erzielte beim 2:1-Sieg der Three Lions gegen Tunesien am Abend beide Treffer.

Zunächst war Kane in der elften Minute erfolgreich. Noch vor der Pause traf Ferjani Sassi per Foulelfmeter zum Ausgleich für die kämpferisch starken Tunesier, ehe Kane in der ersten Minute der Nachspielzeit erneut zuschlug. (dpa)