„Auf zur WM“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kevin Kuranyi kehrt als TV-Experte nach Russland zurück

Fünf Jahre lang schnürte Kevin Kuranyi seine Fußballschuhe für Dynamo Moskau. Bei der WM in Russland wird der Ex-Nationalspieler für die ARD arbeiten. Vor dem Turnier erinnert sich der 36-Jährige an deftiges Essen vor dem Spiel - und an ein besonderes Schusstraining.