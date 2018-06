Nur zwei Stammspieler

Kroatien mit besserer B-Elf gegen Island

Kroatiens Trainer Zlatko Dalic schickt bei der Fußball-WM eine bessere B-Elf in das abschließende Gruppenspiel gegen Island in Rostow am Don.