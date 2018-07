Chronologie

Kroatiens kurze WM-Historie: Hoffnungen oft unerfüllt

Kroatien steht in Moskau gegen Frankreich erstmals in einem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. In seiner noch jungen Geschichte der Unabhängigkeit hat das Land viele Toptalente hervorgebracht, konnte aber bei den großen Turnieren oft die Erwartungen nicht erfüllen.