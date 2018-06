Norbert Seitz: Normalerweise halte ich nichts davon, unter dem polemischen Titel „German Angst“ die hiesige Bevölkerung auf die Couch zu legen, wenn nachvollziehbare Ängste vor Terroranschlägen aufkommen. Jogis Teamversagen gründete sich aber nicht nur auf Ängste vor Misserfolgen, Medienschelten oder Kurswertverlusten. Es hatte auch was mit mangelndem Teamgeist zu tun, für den gerade die Politik mit schlechten Beispielen vorangeht.

Ja, fehlender Mut und ein Mangel an kreativer Risikobereitschaft – das Gerede von der Alternativlosigkeit bei schwachen Lösungen – kennzeichnet gerade auch die mehltaubehangene Politik in Berlin.

Eindeutig ja. Wer einerseits mit seinem Konterfei in den aufwendigen Werbespots des DFB für progressive Werte wie Vielfalt und Offenheit wirbt, kann sich nicht gleichzeitig von einem Autokraten wie Erdogan einspannen lassen, der sein Land in rasendem Tempo in einen Schurkenstaat verwandelt hat. Das passt nicht zusammen. Dieser Integrationsgau war Gift für die Turniervorbereitung.

In beiden Sphären ist eine Selbstherrlichkeit und Bräsigkeit zu spüren, mit der Übermüdung und Ideenlosigkeit kompensiert werden sollen. In der Tat korrespondieren die Erfolgsdaten in der Wirtschaft oder nach dem Confed-Cup nicht mit dem Geist der Truppe.

Ich schätze Merkel eher so ein, dass sie eine Demission Löws als abschreckendes Beispiel ansehen würde. Getreu der Devise: Was dem widerfahren ist, wird mir nicht passieren.

Unbedingt. Sie sollten aber nicht durch Senioren wie Wolfgang Schäuble oder Jupp Heynckes ersetzt werden.

Horst Seehofer erinnert mich in seiner Kampf­esweise immer an den Bayern-Abwehrrecken Klaus Augenthaler. Er holte Mitte der 80er-Jahre den schnellen Rudi Völler von Werder Bremen grob von den Beinen, verletzte ihn dabei schwer und entschied damit die deutsche Meisterschaft vor.

Zur Person

Norbert Seitz

Der Soziologe, Publizist und Fußballfan war Redakteur der „Frankfurter Hefte“ und Kulturredakteur beim Deutschlandfunk. 1998 veröffentlichte er das Buch „Doppelpässe. Fußball und Politik“.