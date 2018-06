Legt den Finger in die Wunde: Kapitän Manuel Neuer fordert von den Teamkollegen 100 Prozent Bereitschaft. (Reuters)

Die deutsche Mannschaft hatte Redebedarf, viel Redebedarf. Am Dienstagvormittag ging es für das DFB-Team nach dem 0:1 gegen Mexiko in die verbale Aufbereitung, die Krisensitzung ging sogar in die Verlängerung. Kapitän Manuel Neuer erschien deshalb mit 50-minütiger Verspätung zur Pressekonferenz. „Wir haben uns die Meinung gesagt und kein Blatt vor den Mund genommen“, sagte der Bayern-Torwart. „Wir sind sauer auf uns selbst.“

Ob es auch um den überraschend indisponierten Bayern-Block auf dem Rasen ging? In der Vergangenheit war dieser ein Qualitätsmerkmal: immer zuverlässig, ein Gütesiegel früherer DFB-Mannschaften. Die Realität im Jahr 2018 sieht anders aus: Die Abteilung „Mia san Deutschland“ schwächelt seit Wochen, was auch gegen Mexiko deutlich wurde. Die Abwehrbosse Jérôme Boateng und Mats Hummels, selbst mit Defiziten, beklagten sich nach dem 0:1, in der Defensive an Einsamkeit gelitten zu haben. Ihre Abstimmung passte nicht – vielleicht auch, weil sie bei Bayern in dieser Saison nur in 21 von 53 Spielen gemeinsam verteidigten.

Kimmich wirkte ungewohnt fehlerhaft

Beide gerieten auch deshalb öfter in Unterzahl, weil Klubkollege und Rechtsverteidiger Joshua Kimmich stets zu mittig und zu weit vorn war. Schon in den vorherigen Testländerspielen wirkte Kimmich ungewohnt fehlerhaft und unkonzentriert. Thomas Müller lief als Rechtsaußen viel im Nirgendwo umher, konnte seine Raumdeuter-Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen. Auch in der vergangenen Saison beim FC Bayern kam Müller nicht so recht in Schwung, am Ende standen nur 15 Tore in 45 Pflichtspielen.

Neuer, einziger Lichtblick unter den Meisterprofis im Auftaktspiel, forderte am Reisetag nach Sotschi eine Reaktion der Führungsspieler, speziell des Bayern-Blocks. „Ich sehe alle in der Verantwortung“, betonte er. „Viele erfahrene Spieler wollen und müssen nun Verantwortung übernehmen. Wir haben Spieler dabei, die einige Turniere gespielt haben.“

Die Vorteile des Bayern-Blocks liegen – jedenfalls in der Theorie – auf der Hand. „Wir spielen im Verein und in der Nationalmannschaft jetzt schon lange zusammen“, sagt Boateng, „wir kennen uns gut, das ist natürlich von Vorteil und besser, als wenn jeder aus einem anderen Verein kommt.“ Müller erklärt: „Man kennt die Eigenschaften, die ein Spieler auf dem Platz bringt, besser. Welche Wege er geht, sowohl offensiv als auch defensiv.“ Doch schon vor dem Mexiko-Spiel warnte der Bayer davor, sich zu sehr auf die bayerische Blockbildung zu verlassen: „Natürlich kennt man sich besser, was nicht heißt, dass es automatisch besser funktioniert.“

Großer FCB-Anteil

Der FCB-Anteil am Kader der Nationalelf ist traditionell groß. Bei der Heim-WM 1974 bildete ein Münchner Sextett das Gerüst für den Titel: Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, „Katsche“ Schwarzenbeck, Uli Hoeneß und Gerd Müller hatten wenige Wochen zuvor noch gemeinsam den Europapokal der Landesmeister gewonnen. 1990 unter Teamchef Beckenbauer waren sechs Bayern-Spieler beim Titelgewinn dabei. Die Weltmeisterachse von Rio 2014 bildeten Kapitän Philipp Lahm, Neuer, Boateng, Müller, Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos. Dazu kam Finalsiegtorschütze Mario Götze, der ein Jahr zuvor aus Dortmund nach München gewechselt war.

Neuer und seine Kollegen sind sich vier Jahre nach dem WM-Gewinn in Brasilien der Gefahr bewusst, als erstes deutsches Team überhaupt schon nach einer WM-Vorrunde nach Hause fahren zu müssen. „Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Jetzt muss von uns Spielern was kommen. Wir müssen das zeigen, was uns in der Vergangenheit so stark gemacht hat“, sagte der Kapitän.

Die Muster der Fehlleistungen sind seit der souveränen WM-Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen immer gleich: Das Offensivkonzept von Bundestrainer Joachim Löw über extrem nach vorn orientierte Außenverteidiger geht auf Kosten der defensiven Stabilität. Die Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira konnten beim 0:1-Schock gegen Mexiko in der Mittelfeld-Schaltzentrale nicht die nötige Balance herstellen. Dazu schaffte es die mit viel Potenzial ausgestattete Abteilung Attacke nicht, klare Tormöglichkeiten zu kreieren. „Es liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern dass wir die falschen Dinge zur falschen Zeit machen und die Gegner sich extrem aufs Konterspiel verlassen“, bemerkte Thomas Müller.

„Es ist am Ende ein Gemisch“, bemerkte Manager Oliver Bierhoff. Und das macht die Situation vor dem Duell gegen die kantigen Schweden so besonders brisant. Die Skandinavier sind nach ihrem Auftaktsieg gegen Südkorea (1:0) in einer komfortablen Situation. „Es ist alles möglich“, sagte der Leipziger Bundesliga-Legionär Emil Forsberg.

Löw forderte nach dem Fehlstart sein Personal dazu auf, die ungewohnte Situation anzunehmen: „Es gibt Widerstände in einem Turnier, das weiß man.“ Neuer meint dasselbe, wenn er sagt: „Für mich geht es eher darum: Habe ich die Bereitschaft, das Turnier hundertprozentig anzugehen?“ Die Antwort gibt er selbst: „Diese Bereitschaft war beim ersten Gruppenspiel nicht so 100 Prozent da, wie man es aus den anderen Turnieren kannte.“