Das 1:0 gegen Nigeria

Messis erzielt das 100. Tor bei der WM in Russland

Lionel Messi hat das 100. Tor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erzielt. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft traf im Gruppenfinale in St. Petersburg gegen Nigeria zum 1:0 in der 14. Minute.