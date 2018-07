Rekordmarke

Mexikaner Márquez vor fünftem WM-Achtelfinals

Der Mexikaner Rafael Márquez steht vor dem Duell mit Rekord-Weltmeister Brasilien vor einer Bestmarke. Der 39-Jährige könnte mit einem Einsatz in dem Spiel am Montag (16.00 Uhr) in Samara als erster Spieler bei der Fußball-WM in fünf Achtelfinals eingesetzt werden.